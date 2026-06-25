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Rystad ждет десятикратного роста глобальных инвестиций в топливные элементы к 2030 году

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Глобальные инвестиции в технологии производства электричества из топливных элементов (fuel cells) вырастут примерно в 10 раз, с $2,8 млрд в 2025 году до $30 млрд к 2030 году, на фоне повышенного спроса на электроэнергию со стороны центров обработки данных (ЦОД), прогнозирует аналитическая компания Rystad Energy.

Сейчас уже подписаны контракты на реализацию таких проектов совокупной мощностью порядка 9 ГВт. Инвесторами выступают Oracle, AEP, Equinix и Brookfield.

Электростанции на топливных элементах вырабатывают электричество с помощью электрохимической реакции. Они характеризуются высоким КПД и экологичностью, но также большой стоимостью и технической сложностью.

Спрос на электричество, произведенное на таких электростанциях, со стороны ЦОД достигнет 10,4 ГВт к 2030 году, при этом реальный объем мощностей к этому времени составит всего 4 ГВт, прогнозируют аналитики Rystad.

Эксперты указывают на то, что проблемой для отрасли является использование редких металлов, в частности скандия. Например, компания Bloom Energy, разрабатывающая энергетические проекты на основе твердооксидных топливных элементов (SOFC), планирует довести их мощность до 2 ГВт. Rystad отмечает, что для реализации этого плана потребуется около 60 тонн скандия, что соответствует годовым продажам этого металла в мире. Проблема осложняется тем, что скандий добывается преимущественно в Китае, который жестко контролирует его поставки на мировой рынок.

Oracle Китай Bloom Energy Brookfield Equinix SOFC fuel cells
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