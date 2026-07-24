В США ЦОДы будут потреблять 20% электроэнергии в 2035 году

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Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - На центры обработки данных (ЦОД) в США в 2035 году будет приходиться около 20% общего потребления электроэнергии в стране, по расчетам BloombergNEF.

Сейчас эта доля составляет 5,9%, ожидается, что к 2030 году она поднимется примерно до 12%.

Учитывая скорость роста спроса в сфере искусственного интеллекта, BNEF прогнозирует, что к 2035 году потребность в электроэнергии для ЦОД в стране достигнет 194,3 ГВт. Это на 83% больше, чем предполагалось в декабрьских расчетах.

В прошлом году этот показатель составлял 47,3 ГВт, в 2030 году ожидается повышение до 117,8 ГВт.

Значительный подъем спроса со стороны дата-центров, ориентированных на ИИ, уже создает сильную нагрузку на электросети страны. Сохранение таких быстрых темпов роста спроса может привести к дефициту электроэнергии, поскольку генерирующие компании не имеют возможности вводить в строй достаточный объем новых мощностей, отмечают эксперты.