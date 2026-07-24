Поиск

В США ЦОДы будут потреблять 20% электроэнергии в 2035 году

В США ЦОДы будут потреблять 20% электроэнергии в 2035 году
Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - На центры обработки данных (ЦОД) в США в 2035 году будет приходиться около 20% общего потребления электроэнергии в стране, по расчетам BloombergNEF.

Сейчас эта доля составляет 5,9%, ожидается, что к 2030 году она поднимется примерно до 12%.

Учитывая скорость роста спроса в сфере искусственного интеллекта, BNEF прогнозирует, что к 2035 году потребность в электроэнергии для ЦОД в стране достигнет 194,3 ГВт. Это на 83% больше, чем предполагалось в декабрьских расчетах.

В прошлом году этот показатель составлял 47,3 ГВт, в 2030 году ожидается повышение до 117,8 ГВт.

Значительный подъем спроса со стороны дата-центров, ориентированных на ИИ, уже создает сильную нагрузку на электросети страны. Сохранение таких быстрых темпов роста спроса может привести к дефициту электроэнергии, поскольку генерирующие компании не имеют возможности вводить в строй достаточный объем новых мощностей, отмечают эксперты.

США ЦОД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

OFAC продлило лицензию для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" до 22 августа

В США ЦОДы будут потреблять 20% электроэнергии в 2035 году

 В США ЦОДы будут потреблять 20% электроэнергии в 2035 году

Набиуллина прокомментировала последствия шоков предложения из-за атак на склады

Набиуллина отметила стабилизацию ситуации на топливном рынке во многих регионах

 Набиуллина отметила стабилизацию ситуации на топливном рынке во многих регионах

Brent подешевела до $97,91 за баррель

РСПП исключил возможность достичь инфляции в 4% в ближайшее время

ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 6-7% с 4,5-5,5%

 ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 6-7% с 4,5-5,5%

ЦБ понизил прогноз роста ВВП РФ в 2026 году с 0,5-1,5% до 0,0-1,0%

 ЦБ понизил прогноз роста ВВП РФ в 2026 году с 0,5-1,5% до 0,0-1,0%

ЦБ связал проинфляционные риски с временным выбытием производственных мощностей

Банк России снизил ключевую ставку до 14%

 Банк России снизил ключевую ставку до 14%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3318 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10723 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов