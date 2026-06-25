Индекс Мосбиржи поднялся к 2260п на фоне подорожавшей нефти и ослабления рубля

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций завершил день смешанной динамикой цен blue chips, поддержку вечером оказали возобновившая рост нефть (фьючерс на Brent поднялся к $74,7 за баррель), подорожавшие металлы и ослабление рубля, однако настрой инвесторов оставался подавленным из-за опасений паузы в цикле монетарного смягчения ЦБ РФ на фоне роста инфляции. Индекс МосБиржи смог подняться в район 2260 пунктов после снижения днем ниже 2220 пунктов (новый минимум с 27 февраля 2023 года).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2257,24 пункта (+0,6%, минимум сессии - 2217,39 пункта), индекс РТС - 940,15 пункта (-0,5%). Среди индексных бумаг лидерами роста выступили акции ПАО "Группа Позитив" (+5,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,5%), бумаги "Роснефти" (+1,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 июня, составил 75,6347 руб. (+86,09 копейки).

Подорожали также акции "Интер РАО" (+1,9%), "Полюса" (+1,4%), "МТС" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,2%), "Т-Технологии" (+1,2%), "Московской биржи" (+1,1%), "Газпрома" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), "Норникеля" (+1%), "Татнефти" (+0,6%), ВТБ (+0,3%), "Хэдхантера" (+0,3%), "ИКС 5" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Акционеры "Татнефти" на годовом собрании в четверг одобрили дивиденды за IV квартал 2025 года в размере 11,61 руб. на акцию (реестр под выплаты закроется 15 июля). Всего выплаты за 2025 год составят 34,09 рубля на акцию (в сумме - 79,3 млрд рублей) с учетом ранее выплаченных 22,48 руб./а. Это соответствует 50% прибыли по МСФО (158,6 млрд руб.) и 54% прибыли по РСБУ (145,8 млрд рублей) за 2025 год.

Подешевели в четверг акции "Аэрофлота" (-3,5%), "ФосАгро" (-3,3%), "НЛМК" (-3,1%), АФК "Система" (-2,9%), "ВК" (-2,5%), "АЛРОСА" (-2,2%), "Группы компаний ПИК" (-2,1%), "Русала" (-1,6%), "Северстали" (-1,5%), "ММК" (-0,8%), "Яндекса" (-0,7%), Сбербанка (-0,1% и -0,3% "префы").

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 16 по 22 июня составила 0,25% после 0,15% c 9 по 15 июня, 0,2% со 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня, 0,07% с 19 по 25 мая. Основной причиной значительного ускорения недельной инфляции стал скачок цен на бензин на 3% и дизельное топливо на 2,7%. Из данных за 22 дня июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 22 июня ускорилась до 5,85% с 5,63% на 15 июня (5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики.

Банк России на заседании 19 июня снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых, хотя большинство аналитиков ожидало снижения до 14%. Объясняя свое решение, регулятор в заявлении сделал акцент на возросшем давлении со стороны бюджета и проинфляционных рисках из-за временного снижения производства топлива. Кроме того, он впервые за последнее время отметил замедление снижения напряженности на рынке труда.

Федеральная антимонопольная служба РФ рекомендовала профильным ассоциациям и союзам на топливном рынке соблюдать принципы ответственного ценообразования на нефтепродукты, говорится в сообщении ведомства. Соответствующее письмо служба направила в адрес 26 объединений, которые занимаются реализацией нефтепродуктов. "ФАС России напомнила о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизтопливо в мелкооптовом (реализация топлива с нефтебаз, нефтехранилищ) и розничном (АЗС) сегментах рынка", - подчеркивается в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, в четверг индекс МосБиржи обновил минимум более чем за три года, после чего возобновил попытки отскока. Настрой рынка омрачен накалом ситуации на геополитическом контуре, замедлением темпов снижения ключевой ставки ЦБ, падением цен на энергоносители, отчасти - сложностями на внутреннем топливном рынке. Не прибавил оптимизма инвесторам отчет Росстата, показавший ускорение роста потребительских цен в недельном и в годовом выражении.

Цены на нефть за последние семь дней упали более чем на 6% в ожидании нормализации судоходства через Ормузский пролив, стоимость сырья возвращается на уровни, отмечавшиеся до начала ближневосточного конфликта. Рубль ускорил ослабление, но в текущей ситуации валютный фактор лишь сглаживает спад акций экспортеров, считает эксперт.

В конце недели ожидается ГОСА по дивидендам "Сургутнефтегаза", "ИКС 5", "Башнефти". "Фактор пятницы" может быть актуален в условиях высокой геополитической неопределенности, без ярких новостей индекс МосБиржи может вяло курсировать над уровнем 2200 пунктов, полагает Смирнов.

По словам ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, рынок акций не оставляет попыток отскочить вверх после затяжного снижения, но пока все ограничивается технической коррекцией. Сдерживающими покупки факторами остаются жесткие геополитические условия, ужесточение риторики по украинскому конфликту, а также рост инфляции, подогревающий ожидания, что Банк России может в июле взять паузу в снижении ключевой ставки. До конца недели у индекса МосБиржи еще есть шанс на отскок, поскольку российские акции остаются весьма недооценёнными, считает аналитик.

Цена Brent вечером возобновила рост. Несмотря на уход из цены военной премии, нефть реагирует ростом на отсутствие договоренностей между США и Ираном по поводу сроков восстановления судоходства через Ормузский пролив в полном объеме и на очередные угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Ирана. До конца недели цена Brent ожидается в коридоре $73-78 за баррель, индекс МосБиржи будет двигаться в рамках 2200-2300 пунктов, полагает Мильчакова.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Андрея Шарова, покупатели российских акций сохраняют осторожность из-за слабой нефти, санкционной повестки и жесткой риторики ЦБ после снижения ключевой ставки до 14,25%. Дополнительным негативным фактором для российского рынка остается внешний политический фон - инвесторы продолжают учитывать заявления стран G7 о готовности усиливать санкции против России, включая ограничения против нефтегазового сектора. Данные Росстата по инфляции поддерживают осторожные ожидания по дальнейшему смягчению ДКП.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в акциях ряда нефтегазовых компаний в четверг наблюдались покупки, которые, судя по всему, обеспечивались коррекцией от многомесячных минимумов, а в случае с "префами" "Сургутнефтегаза" - более дешевым рублем. Тем не менее, общая слабость сектора с рисками продолжения как минимум краткосрочных продаж сохраняется.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подскочил на 4,6%, австралийский индекс ASX просел на 0,7%, южнокорейский Kospi вырос на 5,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), но плюсуют Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,4-1%) и США (индексы к 19:00 МСК выросли на 0,2-0,8% во главе с Dow).

Экономика США в первом квартале 2026 года увеличилась на 2,1% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли страны. Ранее сообщалось о повышении на 1,6%. Аналитики, консенсус-которых приводит Trading Economics, не ожидали пересмотра показателя.

Доходы населения США в мае выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы также увеличились на 0,7%, говорится в отчете министерства торговли. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение доходов на 0,4% и рост расходов на 0,6%.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены перешли к росту после отката до уровней конца февраля, когда начался военный конфликт на Ближнем Востоке, на сигналах быстрого восстановления поставок топлива через Ормузский пролив.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 19:00 мск в четверг составила $74,73 за баррель (+1,4% и -4,3% в среду), августовская цена фьючерса на WTI - $71,56 за баррель (+1,7% и -3,9% накануне).

Министр энергетики США Крис Райт заявил накануне, что интенсивность движения судов через Ормузский пролив близка к уровням до начала конфликта. За минувшие сутки через него прошли 72 судна с 20 млн баррелей нефти, сообщил Райт. В то же время министр предупредил, что для полного восстановления судоходства в проливе потребуется несколько недель, поскольку его необходимо разминировать.

Между тем Ирак дал понять, что рассмотрит возможность выхода из ОПЕК, если группа не согласится увеличить квоту страны на добычу.

"В настоящее время мы не намерены выходить из ОПЕК и по-прежнему привержены работе в рамках организации и ее механизмов", - заявил официальный представитель министерства нефти Ирака Салим аль-Рикаби, слова которого приводит Bloomberg.

"Разумеется, принимая во внимание, что страна намерена наращивать добычу в соответствии со своими производственными возможностями и потребностями, ОПЕК должна увеличить квоту Ирака. В противном случае, придется принимать решение о том, оставаться в ОПЕК или выйти из нее", - говорится в его текстовом заявлении.

Аналитики UBS понизили прогноз для цены Brent на конец года до $85 за баррель, и ожидают дальнейшего снижения до $80 за баррель к концу марта следующего года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже лидировали в росте акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+11,1%), ПАО "Группа Астра" (+3,9%), ПАО "ИВА" (+3,8%), ПАО "Диасофт" (+3,7%), ПАО "Казаньоргсинтез" (+3,3% и +2,4% "префы"), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+3,2%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+2,1%).

Упали акции "Глобалтрак менеджмент" (-22%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (-16,5%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (-14,9%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-14,1%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (-10,9%), бумаги ПАО "Россети Сибирь" (-10,2%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-9,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 104,68 млрд рублей (из них 21,13 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,97 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 7,21 млрд рублей на акции "Газпрома").