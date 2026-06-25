Россия и Белоруссия могут довести товарооборот до $70 млрд в 2026 году

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук обсудил в ходе встречи с премьером Белоруссии Александром Турчиным в Минске торгово-экономическое сотрудничество.

"Основной темой беседы стали актуальные вопросы двусторонней повестки, в том числе развитие торгово-экономического сотрудничества и совершенствование взаимодействия в налоговой и таможенной сферах", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте российского кабинета министров.

Премьер Белоруссии со своей стороны констатировал рост двустороннего товарооборота.

"Товарооборот растёт такими темпами, что мы в очередной раз будем на заседании Высшего государственного совета докладывать о рекордах нашим президентам", - сказал Турчин.

Оверчук в свою очередь назвал успешным развитие российско-белорусского сотрудничества. По его словам, в 2026 году взаимная торговля между странами может достигнуть $70 млрд. Он также отметил, что 99,1% взаимных расчётов ведётся в национальных валютах.

Российская делегация находится в Минске в рамках XIII Форума регионов России и Белоруссии.