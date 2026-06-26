В "Сургутнефтегазе" связали убытки в 2025 году с переукрепленным рублем

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Укрепление рубля привело "Сургутнефтегаз" к убыткам в 2025 году, макроэкономика остается сложной и сейчас, сообщил глава компании Владимир Богданов в ходе годового собрания акционеров.

Отвечая на вопрос акционера из Санкт-Петербурга о повышении капитализации компании, Богданов сказал: "Все акционеры заинтересованы в повышении стоимости акций. Хорошие дивиденды получали в прошлом и позапрошлом году? Да. К сожалению макроэкономические условия – курс доллара к рублю, например. Когда бюджет принимали на 2025 год, курс должен был быть 96,44 рубля за доллар. Мы покупали продукцию, строили свои планы, исходя из этого. Курс рос, был даже за 100 рублей. А потом резко стал так укрепляться, что у нас пошли убытки, потому что мы довольно много продаем нефть и нефтепродукты за рубеж. И у нас образовался убыток – 251 млрд рублей за прошлый год, у нас такого никогда не было. К сожалению, и в этом году повторяется, правда поменьше, но вы видите, какие условия в макроэкономике".

"Нефтяная компания инвестирует в добычу нефти. И чтобы нефть добывать через 4-5 лет, нужно сегодня инвестировать, начиная с проекта, закупки оборудовании, так далее. Это большие суммы денег. У нас прекрасный коллектив, институты, мы занимаемся подготовкой кадров. Самое главное есть ресурсы и люди, которые с этими ресурсами могут работать. Этот год еще тяжелее, с учетом всех аспектов, которые вы видите в СМИ", - добавил он.

Богданов поблагодарил акционера за "правильные вопросы", а также уточнил, на каких заправках в Санкт-Петербурге заправляется акционер.