Поиск

В ЦБ отметили, что курс рубля полтора года остается "в широком, но устоявшемся диапазоне"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Курс рубля последние полтора года находится хотя и в широком, но устоявшемся диапазоне - 75-85 рублей за доллар США, заявил на Финансовом конгрессе Банка России директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.

"С 2025 года курс рубля укрепился и с тех пор, вопреки многим ожиданиям, находится, пусть и в достаточно широком диапазоне, но в таком как бы уже устоявшемся диапазоне. Если говорить про номинальный курс доллара, то это, наверное, диапазон 75-85 рублей за доллар. Примерно в этом диапазоне мы видим курс последние полтора года", - сказал он.

Он напомнил, что периоды серьезной турбулентности и повышенной волатильности на валютном рынке наблюдаются с 2022 года.

"Понятно, что такая турбулентность обусловлена множеством факторов, так или иначе связанных с геополитическими событиями, которые привели к структурным изменениям и в российской экономике, и в международной торговле, и в международных потоках капитала", - отметил глава департамента ЦБ.

Андрей Ганган Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Грузии НПЗ в порту Кулеви откажется от российской нефти с августа-сентября

Доля рыночной ипотеки в выдаче в мае достигла 45%, став максимальной за два года

В России в июне продажи Lada выросли г/г на 14,3%

FT сообщила, что OpenAI предложила правительству США 5% своих акций

 FT сообщила, что OpenAI предложила правительству США 5% своих акций

Росстат отметил увеличение запасов зерна в сельхозорганизациях к 1 июня до 10,8 млн тонн

 Росстат отметил увеличение запасов зерна в сельхозорганизациях к 1 июня до 10,8 млн тонн

Brent подешевела до $70,87 за баррель

 Brent подешевела до $70,87 за баррель

Астана готова рассмотреть поставки ГСМ в Россию при официальном обращении

Рынки акций Европы закрылись снижением, кроме германского

 Рынки акций Европы закрылись снижением, кроме германского

ФАС пригрозила американской Apple штрафом в 4 млрд рублей

 ФАС пригрозила американской Apple штрафом в 4 млрд рублей

Росстат отметил рост производства золота в мае на 17,1%

 Росстат отметил рост производства золота в мае на 17,1%
Хроники событий
Ипотека в России Ипотека в России 74 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2910 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10236 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов