В ЦБ отметили, что курс рубля полтора года остается "в широком, но устоявшемся диапазоне"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Курс рубля последние полтора года находится хотя и в широком, но устоявшемся диапазоне - 75-85 рублей за доллар США, заявил на Финансовом конгрессе Банка России директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.

"С 2025 года курс рубля укрепился и с тех пор, вопреки многим ожиданиям, находится, пусть и в достаточно широком диапазоне, но в таком как бы уже устоявшемся диапазоне. Если говорить про номинальный курс доллара, то это, наверное, диапазон 75-85 рублей за доллар. Примерно в этом диапазоне мы видим курс последние полтора года", - сказал он.

Он напомнил, что периоды серьезной турбулентности и повышенной волатильности на валютном рынке наблюдаются с 2022 года.

"Понятно, что такая турбулентность обусловлена множеством факторов, так или иначе связанных с геополитическими событиями, которые привели к структурным изменениям и в российской экономике, и в международной торговле, и в международных потоках капитала", - отметил глава департамента ЦБ.