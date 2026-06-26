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ВТБ ухудшил ожидания по снижению ключевой ставки

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - ВТБ после июньского заседания совета директоров Банка России пересмотрел ожидания по траектории смягчения денежно-кредитной политики, повысил прогноз по ключевой ставке на конец 2026 года до 13,5% с 12%. Об этом заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

ЦБ на прошлой неделе вопреки консенсусу снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) до 14,25% годовых (рынок ждал снижение на 50 б.п. до 14%). Кроме того, регулятор заявил, что более стимулирующая бюджетная политика на трехлетнем горизонте может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии.

"Я просто обязан охарактеризовать, на мой взгляд, если не эпохальное, то очень существенное действие, которое предпринял совет директоров Банка России в прошлую пятницу, когда против консенсуса гомеопатически снизил ставку на 0,25 п.п. (...) Мы вынуждены корректировать траекторию ключевой ставки и для обновления таргета (по прибыли - ИФ), который будет при публикации отчётности на 30 июня (по итогам II квартала по МСФО - ИФ), и для наших внутренних корректировок, актуализации бизнес-плана и для стратегии", - пояснил Пьянов.

ВТБ в начале года прогнозировал снижение ключевой ставки по 50 б.п. на каждом заседании ЦБ – до 12% к концу 2026 года. Теперь банк ожидает три снижения ставки шагом в 25 б.п. и одну паузу, ставку на конец года – 13,5%, отметил первый зампред. "По итогам обсуждения с нашими макроэкономистами мы, скорее всего, поменяем траекторию ключевой ставки в 2026 году: вместо снижения на каждом заседании на 0,5 п.п., в оставшиеся заседания мы будем прогнозировать (у нас осталось четыре заседания по ключевой ставке в 2026 году), что три из них завершатся снижением на те же самые гомеопатические 0,25 п.п., и будет одна пауза", - сказал он.

Пьянов отметил важность коммуникации ЦБ о повышении прогнозной траектории ставки на ближайшие годы, что, по его мнению, отразилось в снижении рыночных котировок. Он отметил, что траектория ставки может быть скорректирована не за один раз, так как для ее уточнения важны параметры нового бюджета, а они станут известны в сентябре.

По расчетам аналитиков ВТБ, дополнительный 1% ВВП дефицита бюджета приводит к повышению среднесрочного прогноза ключевой ставки на 1-1,5 процентного пункта. "Если старый прогноз был 8-10% (средней ставки в 2027 году - ИФ), он будет поднят, может быть, в несколько итераций опорных заседаний, до 10-12% в 2027 году", - отметил Пьянов. По его словам, на 2026 год будет минимальное изменение траектории ставки.

"Для рынков, возможно, во временную точку следующего опорного заседания может быть ещё один холодный душ, связанный с резким подъёмом прогнозной ключевой ставки 2027 года. На среднесрочные ставки ориентируются, как мы понимаем, все рынки", - подчеркнул первый зампред.

Он отметил расхождение прогнозов и ожиданий с реальным развитием ситуации. "Когда строишь воздушные замки, то жизнь может тебя заставить платить реальную арендную плату за эти воздушные замки. Это, по-моему, Ремарк в своём произведении сказал", - заявил Пьянов.

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