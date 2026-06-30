Греф заявил о переохлаждении экономики РФ и призвал снизить ключевую ставку

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Экономика РФ уже переохлаждена, необходимо снижать ключевую ставку, пытаться воздействовать на немакроэкономичекие факторы инфляции мерами денежно-кредитной политики нерационально, полагает председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Моя точка зрения заключается в том, что экономика при экстремально высоких ставках, реальных высоких ставках, которые существуют сегодня, долго существовать не может. И реальные ставки у нас в районе 10%, то есть это учетная ставка ЦБ за минусом текущей инфляции. И 10% - ставка, которая может применяться на коротком горизонте для того, чтобы охладить экономику. То, что мы видим сегодня, на мой взгляд, совершенно очевидно - мы переохладили уже экономику. И ставку нужно снижать", - сказал он на годовом собрании акционеров Сбербанка.

Глава Сбербанка отметил, что сейчас возникает большое количество сложностей, включая проблемы с энергетикой, которые являются немакроэкономическими факторами, влияющими на повышение цен. "И бороться с помощью мер денежно-кредитной политики с разовыми факторами, которые возникают вне рыночного контекста, на мой взгляд, совершенно нерационально", - сказал он. По его мнению, это создаёт "очень большую" депрессивную нагрузку на экономику. "Мы видим падение инвестиций более 14%. И повышение или удержание высокой ставки - это циклическая политика. В данном случае нужно проводить проциклическую политику. Нужно помогать экономике справляться с такой ситуацией. Нужно снижать ставку", - считает Греф.

"Ставка - это ключ в замке инвестиционной активности предприятий", - отметил он.

По словам главы Сбербанка, инвестиции в 2026 году могут снизиться на 2-3%.

Ранее в июне совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 14,25% годовых.