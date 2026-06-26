ВТБ в мае сократил прибыль в 2,5 раза, за 5 мес. заработал 190,1 млрд руб. при прогнозе на год в 600-650 млрд руб

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - ВТБ в мае 2026 года сократил чистую прибыль по МСФО в 2,5 раза по сравнению с таким же месяцем прошлого года, до 27,3 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

В целом за пять месяцев группа заработала 190,1 млрд рублей чистой прибыли, что на 18,7% ниже результата за тот же период прошлого года. Прогноз по прибыли ВТБ на 2026 год - 600-650 млрд рублей.

"По результатам мая и пяти месяцев 2026 года мы наблюдаем расширение чистой процентной маржи и динамичный рост чистых процентных доходов, уверенный рост чистых комиссионных доходов, а также замедление темпов роста расходов. Продолжается работа по оптимизации использования капитала, которая приводит к устойчивым показателям достаточности. Группа ВТБ сохраняет стабильный уровень стоимости риска и покрытия резервами, что свидетельствует об устойчивом качестве кредитного портфеля. Текущие результаты дают нам основания подтвердить годовые цели по прибыли и динамике роста бизнеса", - заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Рентабельность капитала ВТБ составила 11,1% в мае и 16,2% по итогам 5 месяцев, сократившись на 17,2 п.п. и на 4,1 п.п. соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Чистые процентные доходы выросли в 2,5 раза в мае и в три раза запять месяцев, составив 67,3 млрд рублей и 333,2 млрд рублей соответственно. Чистая процентная маржа составила 2,5% за май и пять месяцев по сравнению с 1% и 0,8% за аналогичные периоды прошлого года.

Чистые комиссионные доходы увеличились на 24,9% в мае и на 17,7% за пять месяцев, составив 29,6 млрд рублей и 141 млрд рублей соответственно.

Расходы на создание резервов составили 14,9 млрд рублей в мае и 93,4 млрд рублей за пять месяцев, сократившись на 34,9% и 6,8% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Стоимость риска составила 0,6% в мае и 0,9% за пять месяцев, сократившись на 40 б.п. в мае и оставшись без изменений за пять месяцев.

Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 25,2 трлн рублей, оставшись без изменений в мае (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 0,5%) и увеличившись на 3% с начала 2026 года (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 3,7%). По итогам отчетного периода ВТБ увеличил корпоративный кредитный портфель, главным образом, за счет выдач крупным высококлассным заемщикам одновременно с сокращением розничного портфеля.

Кредиты юридическим лицам составили 18,2 трлн рублей, увеличившись на 0,3% в мае (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 1%) и увеличившись на 5,6% с начала 2026 года (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 6,6%).

Кредиты физическим лицам сократились на 0,9% в мае и 3,3% с начала года, до 7,1 трлн рублей. Доля розницы в совокупном кредитном портфеле группы снизилась с начала года на 2 п.п. и составила 28% (30% на 31 декабря 2025 года).

Объем средств физических лиц снизился на 0,6% в мае и на 3,2% с начала года, составив 13,6 трлн рублей. Объем средств юридических лиц увеличился на 1,4% в мае (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 2,2%) и на 1,4% с начала года (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 2,6%), составив 14,1 трлн рублей.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 31 мая составила 3,6% (3,5% - на 31 декабря 2025 года).

Расходы на персонал и административные расходы составили 45,7 млрд рублей в мае, увеличившись на 7,8% год к году. По итогам 5 месяцев расходы на персонал и административные расходы равнялись 239,1 млрд рублей, увеличившись на 16,4%.

По состоянию на 1 июня групповой норматив достаточности капитала Н20.0 составил 10,5% (минимум - 10,00%), увеличившись с начала года на 70 б.п. (9,8% по состоянию на 1 января 2026 года).