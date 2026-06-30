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ВТБ в 2026 году планирует заработать не менее 600 млрд рублей чистой прибыли

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - ВТБ планирует в 2026 году заработать не менее 600 млрд рублей чистой прибыли, заявил глава банка Андрей Костин, выступая на годовом собрании акционеров.

"Цель по чистой прибыли будет выполнена и в этом году, - сказал он. - Прогноз чистой прибыли 2026 года - не менее 600 млрд рублей, что станет новым рекордом для группы ВТБ".

ВТБ за 5 месяцев 2026 года заработал 190,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 18,7% ниже результата за тот же период 2025 года.

Ситуация на финансовых рынках сдвигает ожидания ВТБ по чистой прибыли за 2026 год к нижней границе прогнозного диапазона в 600-650 млрд рублей, говорил на прошлой неделе первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Банк традиционно обновляет прогнозы по итогам публикации полугодовой отчетности. Ранее Пьянов говорил, что ВТБ при обновлении прогноза по прибыли планирует убрать диапазон и сделать таргет точечным.

Андрей Костин ВТБ Дмитрий Пьянов
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