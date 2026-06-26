Миллер заявил, что Ковыкта до конца года выйдет на проектную мощность

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Ковыктинское газоконденсатное месторождение в Иркутской области до конца 2026 года выйдет на проектную мощность, сообщил в докладе на годовом собрании акционеров председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Газпром" завершает на месторождении строительство последней - четвёртой по счету - установки комплексной подготовки газа (УКПГ-45). Также на промысле расширяется фонд эксплуатационных скважин.

Также Миллер отметил, что готовится к пуску Харасавэйское месторождение на полуострове Ямал.

"Газпром" получил лицензию на разработку Ковыктинского месторождения в 2011 году, в 2022 году начал добычу газа.

Ковыктинское газоконденсатное месторождение - крупнейшее на Востоке России по запасам газа. Является базовым для формирования Иркутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири" наряду с Чаяндинским месторождением в Якутии.

Ковыктинское месторождение находится на территории Жигаловского и Казачинско-Ленского районов Иркутской области. По размеру извлекаемых запасов относится к категории уникальных: 1,8 трлн куб. м газа и 65,7 млн тонн газового конденсата (извлекаемые) - в пределах лицензионных участков ПАО "Газпром" (Ковыктинский, Хандинский, Чиканский). Газ месторождения имеет сложный компонентный состав - кроме метана он содержит пропан, бутан и значительные объемы гелия. Ценные компоненты ковыктинского газа выделяются на Амурском газоперерабатывающем заводе.