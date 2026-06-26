"Газпром" увеличит возможности пиковых поставок с вводом Харасавэя

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Пиковые производственные мощности "Газпрома" усилятся с вводом в 2026 году на полуострове Ямал нового месторождения, сообщил на годовом собрании акционеров председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"На Севере мы расширяем Ямальский центр газодобычи - опорный для отечественной газовой отрасли в XXI веке. За счет ямальского газа мы уверенно проходим пики спроса в России. В этом году на Ямале мы готовим к запуску второе мощное месторождение (после Бованенковского - ИФ) - Харасавэйское. Запасы природного газа на этом месторождении превышают 2 трлн кубометров", - сказал он.

Он напомнил, что в августе 2025 года был обновлен рекорд летних поставок из Единой системы газоснабжения, а в январе и феврале 2026 года на фоне сильных и продолжительных морозов отрасль обновила зимние рекорды поставок.

"События последних лет вернули к реальности целый ряд крупных зарубежных энергетических компаний. Те, кто еще недавно декларировал полный отказ от ископаемой энергии, теперь объявляет о новых нефтегазовых проектах. Надежность поставок газа снова стала абсолютным приоритетом, ресурсы газа - важнейшим конкурентным преимуществом", - также заявил глава "Газпрома".

"Газпром" готовится к вводу Харасавэйского месторождения в промышленную разработку в 2026 году. Уже введены в эксплуатацию первоочередные объекты геофизического и авиационного обеспечения, а также объекты жизнеобеспечения, социально-бытового назначения и вспомогательной инфраструктуры.

Харасавэйское газоконденсатное месторождение расположено на полуострове Ямал севернее Бованенковского месторождения, преимущественно на суше и частично в акватории Карского моря. По размеру запасов газа относится к категории уникальных - 2 трлн куб. м (по сумме С1 и С2). Проектный уровень добычи из сеноман-аптских залежей - 32 млрд куб. м в год.

Масштабное освоение Харасавэя началось в 2019 году, до пандемии коронавируса и политических решений ЕС, направленных на сокращение использования российского газа. Компания получила возможность определить срок ввода новых добычных мощностей в зависимости от потребностей рынка.