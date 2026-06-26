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Внешний долг Китая в I квартале вырос на 4% до $2,41 трлн

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Внешний долг Китая на конец первого квартала 2026 года составлял $2,412 трлн, по данным Государственного управления валютного контроля (SAFE).

С конца 2025 года он увеличился на $83,3 млрд (на 4%).

Умеренный рост был в основном обусловлен активной трансграничной торговлей, что привело к росту депозитов нерезидентов и торговых кредитов, заявил заместитель главы SAFE Ли Бинь. Он отметил, что структура задолженности по срокам погашения и валютам в целом оставалась стабильной.

На конец марта 55% внешнего долга было номинировано в юанях, так же как и на конец прошлого года. На средне- и долгосрочную задолженность приходилось около 41% общего долга по сравнению с 43% тремя месяцами ранее.

Китай Ли Бинь SAFE
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