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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:32

Внешний долг Китая вырос до $2,45 трлн к концу 2023 года

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Внешний долг Китая на конец 2023 года составлял $2,45 трлн, по данным Государственного управления валютного контроля (SAFE).

На средне- и долгосрочную задолженность приходилось около 44% общего долга, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа". При этом 47% внешнего долга было номинировано в юанях.

Как сообщалось ранее, на конец сентября 2023 года совокупный объем внешнего госдолга страны составлял $2,38 трлн.

Китай
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