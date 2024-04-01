Внешний долг Китая вырос до $2,45 трлн к концу 2023 года

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Внешний долг Китая на конец 2023 года составлял $2,45 трлн, по данным Государственного управления валютного контроля (SAFE).

На средне- и долгосрочную задолженность приходилось около 44% общего долга, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа". При этом 47% внешнего долга было номинировано в юанях.

Как сообщалось ранее, на конец сентября 2023 года совокупный объем внешнего госдолга страны составлял $2,38 трлн.