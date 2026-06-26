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Китай создаст к 2030 году новую систему экологически чистой и низкоуглеродной энергетики

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Китае к концу 2030 года в основном будет создана новая система, направленная на обеспечение экологически чистого, низкоуглеродного, безопасного и эффективного развития энергетического сектора страны, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на план Государственного комитета по делам развития и реформ и Государственного управления по делам энергетики (NEA).

План рассчитан на 15 лет (2026-2030 годы) и определяет, в частности, цели по обеспечению энергетической безопасности, продвижению "зеленого" перехода, повышению технологической самодостаточности и совершенствованию рыночных механизмов.

К 2030 году совокупные мощности по производству энергии в стране достигнут 5,8 млрд тонн угольного эквивалента. Доля неископаемых источников энергии в общем объеме выработки электричества должна составить 50%, став основным источником электроэнергии.

План также предусматривает более быстрое совершенствование рыночных и ценовых механизмов, адаптированных к новой энергетической системе. При этом должна быть в основном сформирована единая национальная система рынка электроэнергии.

Китай планирует достичь пиковых значений выбросов CO2 к 2030 году и добиться углеродной нейтральности к 2060 году.

Среднегодовой прирост объема потребления электроэнергии в Китае в течение 15-го пятилетнего плана составит порядка 600 млрд кВт.ч, заявил представитель NEA Ду Чжунмин.

Повышение показателя будет обусловлено резким увеличением спроса на электроэнергию в сфере вычислительных мощностей и зарядки электромобилей, а также устойчивым ростом потребления электроэнергии другими отраслями промышленности и домохозяйствами.

В 2025 году потребление электроэнергии в КНР увеличилось на 5% (более чем на 500 млрд кВт.ч) и достигло рекордных 10,37 трлн кВт.ч.

По состоянию на конец мая этого года общая установленная мощность электростанций в Китае достигла 4,01 млрд кВт. По этому показателю страна занял первое место в мире, отмечает NEA. Доля мощностей, работающих на неископаемых источниках энергии, выросла до 62% по сравнению с 25% в 2010 году.

Китай КНР NEA
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