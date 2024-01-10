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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Китай увеличил добычу нефти и газа до рекорда в 2023 году

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Добыча нефти и природного газа в Китае в 2023 году превысила 390 млн тонн нефтяного эквивалента, что является рекордным объемом, говорится в сообщении Государственного управления по делам энергетики (NEA).

Производство нефти достигло 208 млн тонн, увеличившись за прошлый год более чем на 3 млн тонн. Это было обусловлено существенным ростом офшорной добычи - до 62 млн тонн.

Добыча сланцевой нефти превысила 4 млн тонн и достигла исторического максимума.

Производство газа в КНР в 2023 году составило 230 млрд кубометров. Таким образом, ежегодные темпы прироста производства составили 10 млрд кубометров по итогам седьмого месяца подряд, отмечается в сообщении NEA.

Китай
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