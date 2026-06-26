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Трамп пригрозил странам Европы пошлинами в 100% на все товары за налог на цифровые услуги

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп готов применить пошлины в 100% на товары любой страны, которая введет налог на цифровые услуги со стороны американских компаний.

"Многие европейские страны обсуждают незамедлительную реализацию налога на цифровые услуги в отношении американских компаний. Некоторые из этих стран близки к тому, чтобы перейти от слов к делу", - написал он в Truth Social.

"Пожалуйста, пусть это заявление послужит для того, чтобы донести, что любая страна, которая вводит такой налог, незамедлительно столкнется с пошлинами в 100% на любые товары, экспортируемые в США", - подчеркнул он.

США Дональд Трамп Европа
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