Поиск

ЕС потребовал от США таможенных исключений на сыр рокфор и пекорино

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз передал США список товаров, на которые он хотел бы получить исключения при таможенном обложении на американском рынке, сообщили Les 20 Minutes со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

В списке оливковое масло, вина и спиртные напитки, некоторые сыры, например, французский рокфор и итальянский пекорино. Речь также идет о медицинском оборудовании и еще ряде промышленных товаров. По сведениям издания, эти экспортные товары оцениваются в сумму около 115 млрд евро, что составляет примерно 20% от полной стоимости всего экспорта 27 стран ЕС в Соединенные Штаты. В настоящее время они облагаются на американском рынке пошлинами в 15%.

"Мы предоставили Соединенным Штатам исчерпывающий список экспортных товаров ЕС, в отношении которых, по нашему мнению, возможно снижение пошлин, и мы продолжаем обсуждения (...) по этому вопросу", - заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Олоф Жилл, не уточнив при этом их наименования.

"Контакты и обмены (с Вашингтоном - ИФ) проходят хорошо, и мы разделяем общее стремление к тому, чтобы трансатлантические торговые отношения были максимально гибкими, процветающими и взаимовыгодными", - добавил Жилл.

США Евросоюз Олоф Жилл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1,69 млн баррелей

Минфин поддержал законопроект о валютных операциях с цифровыми рублями при условии доработки

Индия в мае нарастила импорт СПГ на фоне жаркой погоды

Опрошенные ЦБ РФ аналитики существенно увеличили прогноз по инфляции в 2026 г.

 Опрошенные ЦБ РФ аналитики существенно увеличили прогноз по инфляции в 2026 г.

Новак сообщил, что запрет экспорта ДТ позволил наполнить им внутренний рынок

 Новак сообщил, что запрет экспорта ДТ позволил наполнить им внутренний рынок

Новак заявил о необходимости приоритетно снабжать топливом транспорт торговых сетей

 Новак заявил о необходимости приоритетно снабжать топливом транспорт торговых сетей

BlackRock увеличила чистую прибыль во II кв. на 20%

Инвесторы в РФ могут получить доступ к иностранным стейблкоинам

Brent подорожала до $85,53 за баррель

 Brent подорожала до $85,53 за баррель

Индексы США завершили торги ростом во вторник

 Индексы США завершили торги ростом во вторник
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3144 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10533 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов