ЕС потребовал от США таможенных исключений на сыр рокфор и пекорино

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз передал США список товаров, на которые он хотел бы получить исключения при таможенном обложении на американском рынке, сообщили Les 20 Minutes со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

В списке оливковое масло, вина и спиртные напитки, некоторые сыры, например, французский рокфор и итальянский пекорино. Речь также идет о медицинском оборудовании и еще ряде промышленных товаров. По сведениям издания, эти экспортные товары оцениваются в сумму около 115 млрд евро, что составляет примерно 20% от полной стоимости всего экспорта 27 стран ЕС в Соединенные Штаты. В настоящее время они облагаются на американском рынке пошлинами в 15%.

"Мы предоставили Соединенным Штатам исчерпывающий список экспортных товаров ЕС, в отношении которых, по нашему мнению, возможно снижение пошлин, и мы продолжаем обсуждения (...) по этому вопросу", - заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Олоф Жилл, не уточнив при этом их наименования.

"Контакты и обмены (с Вашингтоном - ИФ) проходят хорошо, и мы разделяем общее стремление к тому, чтобы трансатлантические торговые отношения были максимально гибкими, процветающими и взаимовыгодными", - добавил Жилл.