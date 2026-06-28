Президент заявил о необходимости соблюсти график поставок топлива предприятиям АПК

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Необходимо приложить все усилия для обеспечения топливом российских сельхозпроизводителей и выдержать сезонные графики поставок, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о ситуации на внутреннем топливном рынке в воскресенье.

"Конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса, безусловно, соблюдались все сезонные графики поставок топлива, от этого зависит урожай", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в сложившейся ситуации ведущие российские энергетические компании проявляют себя, как надежные партнеры государства, оперативно и грамотно решают возникшие "неординарные задачи".