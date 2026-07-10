Минэнерго подтвердило достаточность запасов топлива для АПК

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Минэнерго подтвердило наличие необходимых объемов топлива для нужд агропромышленного комплекса, сообщил Минсельхоз после совещания с участием министра сельского хозяйства Оксаны Лут.

"На совещании рассмотрели потребности в топливе для обеспечения стабильной работы растениеводства, животноводства и пищевой промышленности. В первую очередь - для проведения сезонных полевых работ, а также для перевозки сырья на переработку и доставки готовой продукции в распределительные центры и магазины. Минэнерго подтвердило наличие необходимых объемов топлива. Сейчас основное внимание уделяется своевременному доведению ресурсов до аграриев", - говорится в релизе.

Совместно с регионами и нефтяными компаниями ведется работа по заключению прямых договоров, определению региональных операторов, закреплению сельхозтоваропроизводителей за нефтебазами и АЗС. Со стороны ФАС продолжаются мониторинг ценовой ситуации на рынке топлива и проверки обоснованности изменения стоимости ГСМ, также говорится в сообщении.

Министр энергетики Сергей Цивилев напомнил о введении временного запрета на экспорт дизельного топлива, как одной из мер по укреплению ресурсной базы, сообщило его ведомство. "8 июля был введен запрет на экспорт дизельного топлива. Дизельное топливо в системе имеется, а данное решение принято для увеличения запасов и предотвращения ажиотажа", - сказал он.

Сейчас в стране традиционный всплеск потребления топлива в связи с сезоном отпусков наложился на череду внеплановых ремонтов НПЗ. На этом фоне в разных регионах вводятся ограничения на продажи топлива на АЗС.

На "Петербургской бирже" стоимость летнего ДТ и бензинов находится на высоких уровнях. Рост потребительских цен на бензин, по данным Росстата, ускоряется.