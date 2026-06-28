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В Севастополе в понедельник топливо будут продавать по QR-кодам

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Топливо в понедельник будут продавать по QR-кодам в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Завтра продажа топлива на АЗС будет по QR-кодам. Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину", - написал Развожаев в своем канале в Мах.

Заправка в канистры любого вида топлива запрещена, подчеркнул губернатор.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе, с 29 мая ограничения начали вводить в Крыму.

Крым Севастополь топливо QR-коды
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