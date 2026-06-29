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Правительство Киргизии изучает альтернативные источники поставки ГСМ

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Председатель кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев провел очередное совещание по вопросу обеспечения республики горюче-смазочными материалами, сообщила пресс-служба правительства.

На совещании было отмечено, что на стабильность поставок в страну продолжают оказывать влияние глобальные геополитические факторы, оказывающие давление на логистические цепочки и ценообразование. Вопрос находится на постоянном контроле кабинета министров. Работа по мониторингу рынка топлива ведется в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами, включая представителей профильных ведомств и бизнес-сообщества.

Касымалиев заслушал подробные доклады об альтернативных источниках импорта ГСМ.

"Работа по диверсификации поставок, начатая еще на ранних этапах обсуждений, уже приносит результаты: по ряду новых направлений достигнуты конкретные договоренности, что позволяет удерживать ситуацию под контролем", - отметили в пресс-службе.

Ранее кабмин Киргизии до сентября зафиксировал цены на топливо. Согласно утвержденным тарифам, в Бишкеке максимальная розничная цена на бензин АИ-92 составит 79,9 сома за литр ($0,91), на АИ-95 - 88,9 сома ($1,02), на дизельное топливо - 93,9 сома ($1,07), на автогаз - 45,8 сома ($0,52) за литр.

Россия является главным поставщиком ГСМ в Киргизию. На нее приходится около 90-95% импорта нефтепродуктов в страну.

Правительство Бишкек Киргизия Адылбек Касымалиев
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Правительство Киргизии изучает альтернативные источники поставки ГСМ

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