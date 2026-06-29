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Европейские рынки акций завершили торги в минусе

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы завершили торги в пятницу в минусе вслед за снижением котировок акций нефтяных и технологических компаний.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка опустился на 0,68% - до 635,88 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,21%, германский DAX - 1,29%, французский CAC 40 - 0,55%, итальянский FTSE MIB - 1%, испанский IBEX 35 - 0,45%.

Цены на нефть резко снизились в пятницу на сигналах увеличения поставок топлива через Ормузский пролив. На этом фоне подешевели акции BP (-2,4%), Eni (-1,3%), TotalEnergies (-1,3%), Shell (-0,9%).

Между тем котировки бумаг компаний полупроводникового сектора также упали. Инвесторы все больше опасаются, что цена акций ИИ-компаний существенно завышена, в то время как резкое повышение цен на чипы усиливает опасения роста инфляционного давления в экономике.

Стоимость бумаг STMicroelectronics упала на 4,6%, Infineon Technologies - на 4,5%, ASM International - на 4,3%, BE Semiconductor - на 2,2%, ASML Holding - на 1%.

Акции производителей телекоммуникационного оборудования Ericsson и Nokia подешевели на 1,7% и 6,5% соответственно.

Бумаги онлайн-ритейлера Zalando упали в цене на 6,3% на информации о том, что германский регулятор BaFin проводит проверку финансовой отчетности компании за 2025 год в связи с наличием признаков нарушения ею принципов бухгалтерского учета.

Капитализация Volkswagen снизилась на 3,9%. Автопроизводитель планирует сократить до 100 тыс. рабочих мест по всему миру в течение следующих нескольких лет и прекратить производство на четырех заводах группы в ФРГ, сообщает издание Manager Magazin со ссылкой на источники.

Рыночная стоимость французского поставщика комплектующих для аэрокосмической и оборонной отраслей Safran опустилась на 3,2% на информации о том, что он ведет переговоры о покупке производителя беспилотных аппаратов для уничтожения морских мин Exail Technologies за 2,2 млрд евро.

Цена акций Exail взлетела на 25%.

Бумаги Unilever подорожали на 0,3%. Газета Financial Times сообщила, что компания рассматривает возможность покупки американского производителя пищевых добавок Thorne, оцениваемого в $4 млрд.

Лидером роста в сводном индексе в пятницу стали акции британской финтех-компании Wise (+9,6%). Отчетность компании за 2026 фингод, завершившийся 31 марта, оказался лучше прогнозов.

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