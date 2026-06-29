Уолл-стрит закрылась в минусе в пятницу

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу.

Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,09% - до 51876,11 пункта.

Значение Standard & Poor 's 500 понизилось на 0,05% - до 7354,02 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,24% и закрылся на отметке 25297,62 пункта.

Давление на рынок оказали опасения в отношении перспектив искусственного интеллекта и чрезмерности соответствующих расходов компаний после сообщения The New York Times о том, что OpenAI может отложить IPO.

Капитализация Nvidia Corp. по итогам торгов уменьшилась на 1,6%, Oracle Corp. - на 2,6%, CoreWeave - на 2,2%, Advanced Micro Devices - на 2,1%, Super Micro - на 3,3%, Broadcom - на 3,7%, Micron - на 6,7%, Alphabet Inc. - на 1,8%. Microsoft Corp. увеличила ее на 5,7%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,4%, Amazon.com Inc. - на 2,5%, повысившая цены на планшеты и ноутбуки Apple Inc. - на 3,1%, Tesla - на 1,2%.

Акции IBM подорожали на 5,2% после новостей о разработке ею техпроцесса 0,7 нм, который будет применяться для производства более мощных и энергоэффективных чипов.

Бумаги производителя полупроводниковой продукции ON Semiconductor Corp. (Onsemi) рухнули на 23,7% на новостях о покупке им разработчика интерфейсов для "умных" устройств Synaptics Inc. с оплатой акциями и оценкой в $7 млрд. Рыночная стоимость Synaptics упала на 3,7%.

Котировки британской Wise подскочили на 10,2%. Финтехкомпания снизила годовую доналоговую прибыль на 8%, но показатель превысил прогнозы рынка.

Космическая Rocket Lab нарастила капитализацию на 4,8% после того, как НАСА выбрало ее ракеты-носители для двух миссий.

Цена акций фармкомпании Tango Therapeutics поднялась на 4,4% после того, как Jefferies повысил рекомендацию по ним до "покупать" благодаря перспективности ее препарата от рака поджелудочной железы.

Инвесторы также оценивали данные министерства торговли США о внешнеторговом балансе, согласно которым в мае страна увеличила дефицит торговли товарами до максимальных более чем за год $105,8 млрд по сравнению с $83 млрд месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали отрицательное сальдо на уровне $85 млрд, сообщает Trading Economics.

Импорт товаров в прошлом месяце вырос на 3,6% и составил $313,4 млрд, обновив максимум за 14 месяцев. Экспорт сократился на 5,4% - до $207,7 млрд.

Между тем индекс потребительского доверия в США в июне вырос до 49,5 пункта с 44,8 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Значение индикатора оказалось лучше предварительной оценки в 48,9 пункта. Эксперты ожидали ее пересмотра до 50 пунктов.