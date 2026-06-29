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Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,45%

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в понедельник демонстрирует умеренный рост в рамках коррекции после заметного падения по итогам прошлой недели; на рынке наблюдаются осторожные покупки сильно подешевевших акций. В центре внимания инвесторов остаются как геополитическая ситуация вокруг украинского конфликта, так и развитие событий на Ближнем Востоке.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2295,83 пункта (+0,45%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 3%.

Подорожали акции "Роснефти" (+3%), "НОВАТЭКа" (+2,3%), "Русала" (+2,3%), "Аэрофлота" (+2,1%), "Корпоративного центра ИКС 5" (+1,2%), "Группы компаний ПИК" (+1,1%), "НЛМК" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Северстали" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,9%), "МТС" (+0,9%), Сбербанка (+0,7%), "Интер РАО" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,3%), ВТБ (+0,2%), "префы" Сбербанка (+0,4%).

Подешевели акции "Норникеля" (-1,5%), "ММК" (-1,1%), "Полюса" (-0,8%), МКПАО "ВК" (-0,7%), МКПАО "Яндекс" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Газпрома" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%).

Удары ВСУ по критической инфраструктуре России преследуют цель внести раскол в обществе, приостановить наступление российских Вооруженных сил и навязать свои условия для переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В целом, удары по нашей гражданской инфраструктуре наносятся не только для того, чтобы нанести нам какой-то ущерб, но и для подпитки информационной кампании. И если быть более точным, даже не кампании, а информационной операции как части противоборства с Россией. Как минимум с целью породить в нас неуверенность в наших силах, а еще лучше - довести до раскола в российском обществе и заставить приостановить хотя бы на какое-то короткое время наступление наших войск на линии боевого соприкосновения. А также создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для себя, то есть для нашего противника, условиях", - заявил Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Текущий дефицит топлива на внутреннем рынке из-за ударов по энергоструктуре некритичен, нужно быстрее выводить НПЗ из ремонтов, обеспечить наращивание импорта нефтепродуктов, сказал президент в интервью Зарубину. Отвечая на вопрос о том, насколько серьезный вред наносят удары противника по энергообъектам, Путин отметил: "Что касается ударов по критически важной инфраструктуре вообще, по энергетической инфраструктуре в частности, то, конечно, эти удары создают проблемы. Это очевидно, мы сейчас наблюдаем определенный дефицит, но он не критический".

"Здесь есть несколько задач, которые мы должны решить. Мы сейчас с коллегами обсуждали это. Первая задача - это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов, с учетом того, что применяется противником, с учетом того, что им передают из той же Европы, новые беспилотные летательные аппараты с новыми технологиями. Все эти средства защиты у нас на самом деле есть. Вопрос скорости наращивания их производства и поставки в войска, либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры", - добавил президент.

Комментируя действия, которые необходимо предпринять для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение топливного рынка и избавиться от временно возникшего дефицита, Путин отметил: "Нужно быстрее выходить из ремонтов НПЗ, нужно наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, прикрывать эти объекты надежно. Необходимо также слаживание работы всех уровней и структур, участвующих в отражении атак беспилотных летательных аппаратов и ракет, направленных на инфраструктуру и, самое главное, людей. Главная задача здесь - защита людей, гражданского населения, минимизация ущерба для экономики, для отдельных отраслей производства, для промышленности", - добавил президент.

Стабилизация отечественного топливного рынка зависит от принятия системных мер: необходимо нарастить производство топлива и выдержать экономически обоснованные цены на него, заявил Владимир Путин в ходе совещания о ситуации на топливном рынке. "В целом для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идёт и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день по максимуму используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, а также задействован потенциал малых и средних НПЗ. Кроме того, перенесены плановые ремонты таких предприятий, а текущие проводятся в сокращенные сроки. Он напомнил, что для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает круглосуточно. "Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка", - сказал Путин, предложив участникам совещания обсудить все вопросы детально.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу. Давление на рынок оказали опасения в отношении перспектив искусственного интеллекта и чрезмерности соответствующих расходов компаний после сообщения The New York Times о том, что OpenAI может отложить IPO. Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует умеренный рост (+0,56%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 29 июня.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы материкового Китая, Австралии и Гонконга подрастают на 0,1-2,1%, в то время как индексы Японии и Южной Кореи снижаются на 0,6-1,5%.

В свою очередь мировые цены на нефть 29 июня утром умеренно подрастают; участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока, где, несмотря на подписанный ранее между США и Ираном меморандум о перемирии, на прошлой неделе отмечалось обострение ситуации. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 0,76%, до $72,54 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 1,24%, до $70,09 за баррель.

Представители Соединенных Штатов и Ирана договорились провести технические переговоры во вторник в столице Катара Дохе, сообщил журналист Axios со ссылкой на высокопоставленного американского представителя. По словам чиновника, при этом США и Иран согласились прекратить проходившие в последние дни взаимные нападения в районе Ормузского пролива.

Главной темой предстоящих во вторник технических переговоров будет деэскалация ситуации в районе Ормузского пролива, сообщил портал Axios со ссылкой на американских чиновников. По их словам, "США и Иран договорились прекратить взаимные нападения, и обе стороны планируют встретиться во вторник в столице Катара, чтобы урегулировать спор по поводу Ормузского пролива". В соответствии с меморандумом о взаимопонимании Иран обязался приложить все усилия для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов через пролив. В ответ США сняли блокаду с иранских портов.

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