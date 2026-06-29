Европа упустила возможности июня как главного месяца для закачки газа в ПХГ

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Июнь для закачки газа в подземные хранилища Европы - это самый важный месяц. В это время обычно закачиваются наибольшие объемы. Позже, в июле и августе, формировать запасы будет сложнее, так как это обычно более жаркие месяцы.

Главная на данный момент задача для европейской газовой отрасли - восстановление резервов в ПХГ к предстоящей зиме. По итогам предыдущих двух суровых зим они сильно опустошены. В ходе текущей летней кампании надо закачать порядка 70 млрд куб. м газа.

Возможностями наверстать отставание от нормы в июне (как и ранее в мае) европейские газовики не воспользовались и даже усугубили его. Таким образом, качество подготовки региона к будущему зимнему сезону ухудшается день ото дня.

Средний уровень запасов в подземных хранилищах газа Европы по итогам газовых суток 27 июня достиг 48,29%, свидетельствуют данные ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE). Это на 14,7 процентного пункта (п.п.) ниже, чем в среднем за пять лет. Только за последнюю неделю разрыв вырос на 0,2 п.п., что примерно соответствует одному дню закачки.

Не помогают топливному балансу ЕС и возобновляемые источники. Ветрогенерация в Европе в июне 2026 года обеспечивает в среднем 14% потребностей в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. Год назад, в июне 2025 года, вклад ветроэлектростанций сложился на уровне 15%. А с начала второй половины текущего месяца он составляет лишь 9%.

В регионе установилась аномально жаркая погода. Согласно актуальному прогнозу, средняя температура воздуха в июне на два градуса Цельсия выше нормы и на градус жарче прошлогодней.

Из-за действий Киева с начала 2025 года прекратился транзит российского газа в Европу через территорию Украины. Ситуация также осложняется тем, что, помимо своих потребителей, ЕС вынужден снабжать газом и объекты в этой стране.

Дефицит поставок трубопроводного газа "Газпрома" Европа пытается компенсировать активным импортом сжиженного природного газа. По итогам 2025 года страны региона закупили 109 млн тонн СПГ (142 млрд куб. м в объеме после регазификации), что на 28% больше, чем в 2024 году. Однако в июне 2026 года импорт падает примерно на 17% по отношению к прошлогоднему уровню. Импорт СПГ в июне 2026 может упасть до 7,8 млн тонн, что является минимальным уровнем за последние 10 месяцев - с августа 2025 года.

Спотовая цена с поставкой "на день вперед" на эталонном европейском хабе TTF в пятницу понизилась до $475 за 1 тыс. куб. м после $565 в среднем за май.

Уровень запасов природного газа в Европе является ключевым индикатором для мирового рынка газа. Общая мощность системы хранения ЕС составляет 109 млрд куб. м активного газа. В совокупности Европа стала крупнейшим импортером на мировом рынке СПГ.

Gas Infrastructure Europe объединяет операторов, работающих в сфере транспортировки и хранения газа, а также СПГ. Статистическая база охватывает работу инфраструктуры подземного хранения природного газа с 2011 года, приема и регазификации СПГ - с 2012 года.

Газовые сутки в европейской газовой отрасли отсчитываются c 06:00 по Центральноевропейскому времени (CET).