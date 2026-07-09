В ЕК считают, что заполнение газохранилищ в ЕС не вызывает беспокойства

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) и государства-члены ЕС договорились, что заполнение европейских газохранилищ на 80% можно считать достаточным, и их сегодняшний уровень не вызывает обеспокоенностей, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Да, уровни заполнения хранилищ несколько ниже того, что было до кризиса. Но это не вызывает никакого беспокойства в том, что касается безопасности снабжения. Мы пришли к согласию с государствами-членами, что уровень заполнения в 80% достаточен, чтобы пройти зиму", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Она пояснила, что в середине лета происходит максимальное заполнение хранилищ в преддверии предстоящей зимы, а европейская директива по газу позволяет странам ЕС пользоваться определенным пространством для маневра при соблюдении нормативов ЕК.

По ее словам, Еврокомиссия следит за этим вопросом с повышенным вниманием, чтобы избежать в определенный момент "панических закупок" газа, из-за которых всегда подскакивают цены.

"То есть нынешние уровни не вызывают никакого беспокойства. В любом случае, государства-члены обладают необходимыми возможностями, и есть достаточно газа, чтобы, соблюдая наши правила, достичь 80% заполнения, что мы расцениваем как вполне достаточное количество к началу зимы", - заключила Итконен.