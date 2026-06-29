ЦБ во II полугодии будет проводить операции с валютой с корректировкой на продажи в 0,58 млрд руб. в день

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Банк России во II полугодии 2026 года будет проводить операции с валютой исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на продажи в размере 0,58 млрд рублей в день, говорится в сообщении регулятора.

Эта сумма рассчитана исходя из объема чистого инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные финансовые активы в рублях в I полугодии 2026 года в размере 74,8 млрд рублей.

В I полугодии текущего года Банк России корректировал операции с валютой на величину продаж в размере 4,62 млрд рублей в день.

С учетом анонсированного Минфином объема покупок валюты в рамках бюджетного правила с 5 июня по 6 июля (9,91 млрд рублей в день) ЦБ с 1 по 6 июля будет осуществлять суммарную покупку валюты в объеме 9,34 млрд рублей в день (с 5 по 30 июня покупки составляют 5,28 млрд рублей в день).

Банк России проводит операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств ФНБ, в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда в первом полугодии 2026 года. Средства ФНБ на покрытие дефицита бюджета вне бюджетного правила в 2025 году не использовались.

Информацию об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на первое полугодие 2027 года ЦБ опубликует в конце декабря 2026 года.