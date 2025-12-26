Поиск

ЦБ в I полугодии будет проводить операции с валютой с корректировкой на продажи в 4,62 млрд руб./день

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Банк России в I полугодии 2026 года будет проводить операции с валютой исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на продажи в размере 4,62 млрд рублей в день, говорится в сообщении регулятора.

Эта сумма рассчитана с учетом равномерного распределения объема чистого инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные финансовые активы в рублях во втором полугодии 2025 года - 540,8 млрд рублей.

Средства ФНБ на покрытие дефицита бюджета вне бюджетного правила в 2025 году не использовались.

С учетом уже анонсированного Минфином объема продаж валюты в рамках бюджетного правила с 5 декабря 2025 года по 15 января 2026 года (5,6 млрд рублей в день) Банк России с 12 по 15 января 2026 года будет осуществлять суммарную продажу валюты в объеме 10,22 млрд рублей в день.

ЦБ опубликует информацию об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на второе полугодие 2026 года в конце июня 2026 года.

Банк России во II полугодии 2025 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты с корректировкой на продажи в размере 8,94 млрд рублей в день (в I полугодии 2025 года операции корректировались на продажи в размере 8,86 млрд рублей).

