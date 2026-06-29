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ЦБ РФ учтет ситуацию на топливном рынке в июльском прогнозе по инфляции на год

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Банк России при пересмотре среднесрочного прогноза в июле учтет ситуацию на топливном рынке в ожиданиях по инфляции на 2026 год, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Мы будем следить за ситуацией, за тем, насколько те меры, которые предпринимает правительство, стабилизируют ситуацию на рынке топлива. Наверное, с учётом этого актуализируем свой прогноз к июльскому заседанию. Также важным фактором будет масштаб влияния ценовой динамики на инфляционные ожидания, которые мы получим в июльских замерах и для населения, и для бизнеса", - сообщил Заботкин журналистам в кулуарах "Летней школы" Банка России.

"С точки зрения прогноза для нас важно то, насколько значимо повлияет рост цен на топливо на инфляционные ожидания", - отметил он. ЦБ получит свежие данные по инфляционным ожиданиям за июль до очередного заседания по ставке (24 июля).

Он не стал уточнять, будет ли прогноз по инфляции на 2026 год повышен. "Подождём всей совокупности статистики. Текущий прогноз - 4,5-5,5% на этот год и 4% в 2027 году. Если будем проводить такую политику с учётом всех обстоятельств, то 4% в следующем году точно будет", - заявил зампред ЦБ.

Он добавил, что Банк России в июле обновит прогноз "во всей его совокупности". "Конечно, ситуация, когда у нас несколько месяцев топливная отрасль работает не на полную мощность, она, наверное, вычтет из результатов ВВП этого года (ЦБ ждет рост ВВП в 2026 году на 0,5-1,5%)", - сообщил Заботкин.

Зампред ЦБ подчеркнул, что ситуация на топливном рынке не вызывает необходимости созывать экстренные заседания совета директоров по ставке.


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