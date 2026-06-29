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Акционеры "Газпрома" утвердили решение о невыплате дивидендов за 2025 год

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Газпром" утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2025 года, сообщила компания.

В последние годы она не выплачивает дивиденды акционерам.

Собрание прошло в форме заседания с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. До этого в течение пяти лет у компании были только заочные собрания.

Вопроса о выборах нового состава совета в повестке дня не было, так как год назад он был избран на три года (до июня 2028 года).

Акционеры утвердили внутренние документы в новой редакции. Необходимость внесения изменений в устав ПАО "Газпром" обусловлена в основном изменениями в законодательстве.

Уставный капитал ПАО "Газпром" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% бумаг напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).

Газпром
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