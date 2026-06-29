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Новак призвал регионы России эффективно использовать топливный ресурс

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Регионам России необходимо выстроить систему эффективного потребления топлива, распределять его с учетом потребностей ключевых отраслей. Соответствующую рекомендацию региональным властям дал вице-премьер Александр Новак по итогам очередного совещания о ситуации на топливном рынке.

"Особое внимание регионам необходимо уделить повышению эффективности использования топливных ресурсов и выстраиванию взвешенного подхода к их распределению с учётом текущих потребностей в ключевых отраслях. Помимо этого, для формирования максимально полной картины по каждому субъекту поручено продолжить мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов, состояния логистических цепочек", - говорится в сообщении правительства РФ по итогам совещания.

В свою очередь, главы регионов в ходе встречи доложили об уровне запасов топлива, а также представили предложения о дополнительных мерах по поддержанию внутреннего рынка.

Традиционно отдельное внимание было уделено обеспечению топливом сельхозпроизводителей.

"Для формирования максимально полной картины по каждому субъекту поручено продолжить мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов, состояния логистических цепочек. В этой связи региональные власти будут на постоянной основе собирать, актуализировать и предоставлять соответствующую информацию", - говорится в пресс-релизе.

Александр Новак
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