Новак обсудил топливообеспечение Калининградской области с губернатором

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак обсудил с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных обеспечение региона топливом, сообщила пресс-служба правительства.

"Калининградская область находится в зоне особого внимания федеральных властей. Приоритет - обеспечение общественного транспорта, социальных служб, сельскохозяйственной техники", - подчеркивается в сообщении.

"Было отмечено, что нефтеперерабатывающие заводы работают на максимальной загрузке, чтобы обеспечить необходимые объемы топлива, рынок насыщается нефтепродуктами. Все крупные поставщики осуществляют морские поставки дизеля и бензина в субъект", - сообщает пресс-служба.