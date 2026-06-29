Иена обновила минимум с 1986 года

Фото: Bibek Raj Giri/NurPhoto via Getty Images

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Японская иена на торгах в понедельник обновила минимум к доллару США с 1986 года.

По состоянию на 17:59 по московскому времени курс доллара растет на 0,11% - до 161,93 иены, а в ходе сессии достигал 161,97 иены.

Это происходит несмотря на то, что Банк Японии по итогам прошедшего ранее в июне заседания повысил процентные ставки до1% - максимума с 1995 года.

Кроме того, с 28 апреля по 27 мая страна потратила рекордные 11,73 трлн иен ($72 млрд) на валютные интервенции, призванные поддержать курс национальной валюты.

Слабая иена выгодна экспортерам, на которых базируется японская экономика, однако повышает стоимость импорта, включая нефть и газ, и цены для населения.