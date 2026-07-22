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Япония в июне вдвое нарастила импорт нефти к маю и снова закупила партию у России

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Япония в июне смогла восстановить свой нефтяной импорт, увеличив его маю почти вдвое - до 1,85 млн баррелей в сутки (б/с), или 7,63 млн тонн, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Министерства финансов страны.

При этом показатель почти на 14% ниже аналогичного за июнь прошлого года.

Поставки нефти из стран Ближнего Востока - ключевого региона для обеспечения энергобаланса Японии - составили 1,2 млн б/с, или 4,92 млн тонн. Это в 1,5 раза больше, чем в мае, но почти на 41% меньше, чем годом ранее.

Соединенные Штаты кратно нарастили поставки нефти относительно предыдущего месяца: со 120 тысяч б/с, или примерно 500 тысяч тонн, в мае до 570 тысяч б/с, или 2,35 млн тонн, в июне.

Снова одна партия нефти пришла из России, это 160 тысяч тонн (соответствует дедвейту танкера типа Suezmax).

Как сообщалось, на фоне мирового энергокризиса Япония одной из первых объявила о высвобождении части своих стратегических запасов. Страна обязалась поставить на рынок с 16 марта около 80 млн баррелей нефти и нефтепродуктов.

На фоне блокады Ормузского пролива в апреле импорт нефти Японией опустились до 940 тысяч б/с, или 3,875 млн тонн. В мае, когда судоходство через пролив еще было ограничено, они составили около 960 тысяч б/с, или 4,1 млн тонн.

Япония Минфин Ормузский пролив США
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