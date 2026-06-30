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Brent подешевела до $72,26 за баррель

Brent подешевела до $72,26 за баррель
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок опускается во вторник, трейдеры ждут очередного раунда переговоров Ирана и США в Дохе и следят за ситуацией вокруг Ормузского пролива.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $72,26 за баррель, что на $0,89 (1,22%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник они подорожали на $1,16 (1,6%), до $73,15 за баррель.

Срок биржевого обращения августовских контрактов на Brent истекает во вторник. Котировка более активно торгуемых сентябрьских фьючерсов уменьшилась на $0,45 (0,61%), до $73,46 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,67 (0,95%), до $70,08 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $1,52 (2,2%), до $70,75 за баррель.

"Инвесторы закладывают в цены надежды на позитивный исход переговоров в Дохе, хотя признаков реальной нормализации поставок через Ормузский пролив пока нет", - говорит аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

"Рынок сохраняет осторожный оптимизм, но продолжит подстраховываться до тех пор, пока не появятся более убедительные признаки деэскалации конфликта в регионе", - добавил Уотерер.

В минувшие выходные США и Иран вновь обменялись ударами, что показало хрупкость достигнутого ими перемирия. Позднее стало известно, что стороны договорились прекратить взаимные удары и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара Дохе во вторник.

Президент США Дональд Трамп анонсировал американо-иранские переговоры в Дохе. Однако официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи затем заявил, что в ближайшие дни Тегеран не планирует контактов с американской стороной в Катаре.

Цены на нефть держатся у минимумов с конца февраля. В июне фьючерсы на Brent с ближайшей датой поставки подешевели на 21%, WTI - на 18%.

Brent WTI
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