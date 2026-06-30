Поиск

Brent торгуется у $72,9 за баррель

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Фьючерсы на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику днем во вторник, участники рынка оценивают противоречивые заявления относительно очередного раунда переговоров Ирана и США и следят за ситуацией вокруг Ормузского пролива.

К 14:37 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,22 (0,3%) до $72,93 за баррель. Срок биржевого обращения августовских контрактов на Brent истекает 30 июня. Котировка более активно торгуемых сентябрьских фьючерсов увеличилась на $0,12 (0,16%), до $74,03 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на минимальные $0,01 (0,01%), до $70,76 за баррель.

Цены на обе марки нефти близки к уровням, на которых находились до начала военного конфликта на Ближнем Востоке, отмечает Reuters. В июне фьючерсы на Brent с ближайшей датой поставки подешевели примерно на 20%, на WTI - на 19%.

В минувшие выходные США и Иран вновь обменялись ударами, что показало хрупкость достигнутого ими перемирия. Позднее стало известно, что стороны договорились прекратить взаимные атаки и согласовали проведение технических переговоров.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры пройдут во вторник в Дохе, однако официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи затем заявил, что в ближайшие дни Тегеран не планирует контактов с американской стороной.

"Рынок сохраняет осторожный оптимизм, но продолжит подстраховываться до тех пор, пока не появятся более убедительные признаки деэскалации конфликта в регионе", - отметил аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

"Я бы не сказал, что рынок уже полностью исключил из цен премию за риск, (...) однако все больше судов покидают Персидский залив, что породило временный приток предложения", - написал Джованни Стауново из UBS.

Эксперты ING считают июньское снижение цен на нефть чрезмерным. "Мы полагаем, что рынок переборщил с падением, - заявил аналитик ING Уоррен Паттерсон. - По нашим оценкам, объем поставок приблизится к довоенному уровню только к концу третьего квартала, в то время как текущий уровень цен предполагает их нормализацию к концу июля".

В Morgan Stanley понизили прогнозы для цены нефти Brent уже второй раз за последние две недели, отметив, что поставки через Ормузский пролив восстанавливаются быстрее, чем ожидалось. Новый прогноз банка предполагает, что средняя стоимость нефтяного бенчмарка Dated Brent (датированный Brent) в третьем и четвертом кварталах составит $75 за баррель. Таким образом, прогноз на третий квартал понижен на $15 за баррель, на четвертый - на $5 за баррель. Morgan Stanley также ухудшил прогнозы на все четыре квартала следующего года и ожидает, что к концу 2027 года Dated Brent будет стоить $70 за баррель.

Brent Morgan Stanley WTI Иран США Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпромторг пока не получал жалоб от ритейлеров на дефицит топлива

 Минпромторг пока не получал жалоб от ритейлеров на дефицит топлива

Решетников отметил, что рынок труда в РФ постепенно "остывает"

Трабер уже после ареста вышел из капитала компании, предлагающей бесплатные смартфоны

Костин заявил, что РФ не намерена отдавать контроль или вносить деньги в капитал ВТБ

 Костин заявил, что РФ не намерена отдавать контроль или вносить деньги в капитал ВТБ

Песков подтвердил обсуждение с другими странами возможного импорта нефтепродуктов

 Песков подтвердил обсуждение с другими странами возможного импорта нефтепродуктов

Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2025 г. в размере 37,64 руб. на акцию

 Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2025 г. в размере 37,64 руб. на акцию

Греф назвал российский фондовый рынок сильно недооцененным

Греф заявил о переохлаждении экономики РФ и призвал снизить ключевую ставку

Brent подешевела до $72,26 за баррель

 Brent подешевела до $72,26 за баррель

В Орловской области введут отпуск бензина по номерам машин

 В Орловской области введут отпуск бензина по номерам машин
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10205 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2888 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 442 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов