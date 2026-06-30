Brent торгуется у $72,9 за баррель

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Фьючерсы на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику днем во вторник, участники рынка оценивают противоречивые заявления относительно очередного раунда переговоров Ирана и США и следят за ситуацией вокруг Ормузского пролива.

К 14:37 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,22 (0,3%) до $72,93 за баррель. Срок биржевого обращения августовских контрактов на Brent истекает 30 июня. Котировка более активно торгуемых сентябрьских фьючерсов увеличилась на $0,12 (0,16%), до $74,03 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на минимальные $0,01 (0,01%), до $70,76 за баррель.

Цены на обе марки нефти близки к уровням, на которых находились до начала военного конфликта на Ближнем Востоке, отмечает Reuters. В июне фьючерсы на Brent с ближайшей датой поставки подешевели примерно на 20%, на WTI - на 19%.

В минувшие выходные США и Иран вновь обменялись ударами, что показало хрупкость достигнутого ими перемирия. Позднее стало известно, что стороны договорились прекратить взаимные атаки и согласовали проведение технических переговоров.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры пройдут во вторник в Дохе, однако официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи затем заявил, что в ближайшие дни Тегеран не планирует контактов с американской стороной.

"Рынок сохраняет осторожный оптимизм, но продолжит подстраховываться до тех пор, пока не появятся более убедительные признаки деэскалации конфликта в регионе", - отметил аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

"Я бы не сказал, что рынок уже полностью исключил из цен премию за риск, (...) однако все больше судов покидают Персидский залив, что породило временный приток предложения", - написал Джованни Стауново из UBS.

Эксперты ING считают июньское снижение цен на нефть чрезмерным. "Мы полагаем, что рынок переборщил с падением, - заявил аналитик ING Уоррен Паттерсон. - По нашим оценкам, объем поставок приблизится к довоенному уровню только к концу третьего квартала, в то время как текущий уровень цен предполагает их нормализацию к концу июля".

В Morgan Stanley понизили прогнозы для цены нефти Brent уже второй раз за последние две недели, отметив, что поставки через Ормузский пролив восстанавливаются быстрее, чем ожидалось. Новый прогноз банка предполагает, что средняя стоимость нефтяного бенчмарка Dated Brent (датированный Brent) в третьем и четвертом кварталах составит $75 за баррель. Таким образом, прогноз на третий квартал понижен на $15 за баррель, на четвертый - на $5 за баррель. Morgan Stanley также ухудшил прогнозы на все четыре квартала следующего года и ожидает, что к концу 2027 года Dated Brent будет стоить $70 за баррель.