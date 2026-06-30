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Песков заявил, что Новак в ручном режиме занимается вопросами стабилизации рынка топлива

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак ежедневно в ручном режиме занимается вопросами мер по стабилизации рынка топлива, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Владимир Путин в воскресенье проводил совещание по ситуации в топливной сфере в России, а также о работе правительственной рабочей группы во главе с Новаком.

"Александр Новак, собственно, в ручном режиме, фактически, ежедневно занимается этими вопросами. И на совещании у президента, и на совещаниях ежедневных у Новака обсуждается комплекс мер по стабилизации рынка топлива", - сказал Песков журналистам.

"Что касается деталей, то вам в данном случае лучше обращаться в правительство, в аппарат Александра Новака", - сказал Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, действительно ли правительство рассматривает понижение стандарта выпускаемого топлива до "Евро-2".

Ранее в газете "Коммерсантъ" появилась информация, что для насыщения внутреннего рынка правительство может на год разрешить выпуск бензина и дизтоплива с понижением стандартов вплоть до "Евро-2". Также может быть разрешен импорт такого бензина. Правительство может до июля 2027 года разрешить выпуск и обращение в России бензина и дизтоплива "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4". Для бензина содержание метанола будет ограничено 3%, пишет газета.


Александр Новак Дмитрий Песков
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