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ЦБ допустил, что ситуация на топливном рынке окажет более продолжительное влияние на инфляцию в РФ

ЦБ допустил, что ситуация на топливном рынке окажет более продолжительное влияние на инфляцию в РФ
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Ситуация на топливном рынке может оказать более продолжительное влияние на инфляцию в России, а также иметь вторичные эффекте в виде переноса в рост цен других товаров и увеличения инфляционных ожиданий, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ.

Рост цен на моторное топливо ускорился с середины мая. Бензин и дизель входят в потребительскую корзину, поэтому их удорожание напрямую влияет на инфляцию. Рост цен на топливо может переноситься в цены других товаров и услуг через транспортные и производственные издержки. Бензин также является важным товаром-маркером для населения и компаний, и изменение цен на него может влиять на инфляционные ожидания.

"Поэтому рост цен на топливо может иметь вторичные эффекты как через увеличение издержек, так и через рост инфляционных ожиданий и отражаться на показателях устойчивой инфляции. Правительство Российской Федерации принимает меры для обеспечения необходимых объемов поставок топлива и стабилизации рынка. Участники обсуждения согласились, что развитие ситуации на топливном рынке и масштаб вторичных эффектов будут учитываться при принятии дальнейших решений по денежно-кредитной политике", - отметил ЦБ.

Банк России также указал на усиление риска, связанного с временным сокращением предложения в отдельных отраслях из-за ситуации на топливном рынке. "Удорожание топлива может влиять на инфляцию напрямую - через издержки других отраслей, а также через инфляционные ожидания, поскольку цены на бензин являются важным товаром-маркером для населения и компаний", - подчеркнул регулятор.

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