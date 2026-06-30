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Решетников отметил, что рынок труда в РФ постепенно "остывает"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Рынок труда в РФ постепенно остывает, в ряде отраслей уже есть избыток рабочей силы, но в целом низкая безработица остается ограничителем экономического роста, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Рынок труда не сам по себе существует, он существует в текущем экономическом цикле. Ситуация очень разная и фрагментарная по разным секторам экономики. Где-то есть дефицит - число вакансий сильно преобладает над резюме, с другой стороны в целом по тенденции мы видим, что рынок труда, скажем так, остывает. Иными словами, это соотношение (вакансий и резюме - ИФ) нормализуется, более того - в каких-то секторах мы видим и четырехдневку, в каких-то мы видим, что с неполной загрузкой, особенно сектора машиностроения и инвестиционные товары. То, что в первую очередь страдает от охлаждения экономики, там, скорее даже, какой-то есть избыток (труда - ИФ)", - сказал министр в интервью ИС "Вести".

"Ситуация в общем и целом достаточно разная. Но, тем не менее, все-равно кадры как таковые - главное ограничение в экономике. Потому что уровень безработицы в 2,2% является экстремально низким и говорит о том, что есть дефицит труда в экономике, и на это надо реагировать", - заявил Решетников.

Как сообщалось, безработица в России в апреле 2026 года, по данным Росстата, составила 2,2%, что соответствует уровню марта. Ранее в феврале безработица в РФ опускалась до 2,1% (это минимальный уровень за всю историю наблюдения показателя с 1991 года) после 2,2% в январе 2026 года и декабре 2025 года.

Максим Решетников Минэкономразвития РФ
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