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Безработица в РФ в апреле составила 2,2%, оставшись на уровне марта

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Безработица в России в апреле 2026 года составила 2,2%, что соответствует уровню марта, сообщил в среду Росстат.

Ранее в феврале безработица в РФ опускалась до 2,1% (это минимальный уровень за всю историю наблюдения показателя с 1991 года) после 2,2% в январе 2026 года и декабре 2025 года.

До этого в ноябре 2025 года безработица также находилась на уровне до 2,1%, в сентябре и октябре равнялась 2,2%, в августе составляла 2,1%, в мае-июле оставалась на уровне 2,2%, в марте и апреле - 2,3%, в январе-феврале - 2,4%.

Общая численность безработных в России в апреле 2026 года была равна 1 млн 676 тыс. человек, что на 2 тыс. больше, чем в предыдущем месяце.

Росстат
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