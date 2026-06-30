Минпромторг пока не получал жалоб от ритейлеров на дефицит топлива

Ведомство готово принять меры в случае возникновения таких проблем

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ готов принять меры в случае возникновения дефицита топлива у торговых сетей, пока таких жалоб не поступало, заявили журналистам в министерстве.

"Минпромторг России держит на контроле ситуацию с наличием топлива у ритейлеров. Системных обращений на отсутствие достаточного количества топлива, необходимого для осуществления поставок продукции в магазины, ведомство не фиксирует", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В Минпромторге отметили, что находятся с торговой отраслью в постоянном контакте по этому вопросу и что "в случае возникновения проблем с топливом для автотранспорта ритейла все необходимые меры будут предприняты".