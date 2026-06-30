Решетников назвал непростым вопрос сроков возобновления роста инвестиций в РФ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Вопрос о сроках начала нового инвестиционного цикла в России непростой на фоне текущей ситуации с бюджетом и денежно-кредитных условий, но потенциал для роста экономики есть, не стоит зацикливаться на каком-то одном макропоказателе, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Вопрос такой непростой, потому что, как мы понимаем, ситуация с бюджетом непростая, есть ситуация и с кредитной политикой, есть ситуация и в банковской сфере, достаточно много есть параметров (которые влияют на инвестиции - ИФ)", - сказал министр в интервью ИС "Вести", комментируя вопрос о сроках начала нового инвестиционного цикла и возможности запустить его в ближайшее время.

"Что мы точно делаем? Мы точно расширяем палитру инструментов для инвестиций, точно работаем над инвестиционным климатом, потому что понимаем, что вопросы есть, и эти моменты не зависят ни от ДКП, ни от ситуации с бюджетом и так далее", - отметил он.

"Инвестиции - это доверие и настроение во многом, должны работать и с доверием и поддерживать настроение, потому что времена бывают похолоднее, бывают потеплее, но бизнес ничего не забывает. И насколько мы будем честны с ним, насколько мы будем выстраивать долгосрочные отношения, ровно от этого будет зависеть - когда и насколько быстро мы вернемся в период роста инвестиций", - заявил Решетников.

"Но надо понимать, что мы забрались на очень высокий уровень инвестиций относительно их доли к ВВП. Все-таки у нас доля была 23,5%, такого никогда не было. И какое-то снижение, оно в общем терпимо, не ставит под угрозу экономический потенциал", - добавил министр.

"У нас вообще, на самом деле, заканчивается ряд очень крупных проектов, который ощутимо влиял на экономику в этом, в следующем году. Возможно какая-то определенная просадка (по инвестициям - ИФ) есть, мы ее понимаем, прогнозируем ее, в том числе связана с ДКП и многими другими аспектами, но в общем и в целом не надо превращать в фетиш тот или иной макроэкономический показатель", - призвал глава Минэкономразвития.

"Надо к этому относится здраво, смотреть в целом и понимать, что в экономике есть и потенциал, и устойчивость, и даже если есть какая-то инвестиционная пауза, то это не значит, что мы не можем и не должны обеспечивать экономический рост, рост заработных плат, доходов населения, технологическое развитие и тот поступательный тренд, который у нас за последние 10-15 лет сложился ", - сказал Решетников.

Как сообщалось, по данным Росстата, инвестиции в основной капитал в РФ в I квартале 2026 года упали на 14,3% в годовом выражении. В 2026 году Минэкономразвития ожидает (согласно прогнозу от мая) снижения инвестиций на 1,5%.

Вице-премьер РФ Александр Новак в начале июня заявлял, что ожидает начала роста инвестиций в РФ к концу 2026 года - началу 2027 года. "Уверен, что к концу этого года - началу следующего года мы увидим положительные темпы привлечения инвестиций", - говорил он.