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Инвестиции в основной капитал в РФ в I квартале упали на 14,3%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Инвестиции в основной капитал в РФ в I квартале 2026 года упали на 14,3% в годовом выражении, сообщил в среду Росстат.

В номинальном выражении объем инвестиций за I квартал 2026 года, по данным Росстата, составил 6 трлн 634,6 млрд рублей.

Как сообщалось, в IV квартале 2025 года снижение инвестиций составляло 5,3% в годовом сравнении, в III квартале - сокращение на 4,3%, во II квартале - на 1,0%, в I квартале 2025 года был еще рост на 6,5%.

В целом за 2025 год инвестиции в основной капитал, по оценке Росстата, снизились на 2,3% после роста на 8,4% в 2024 году, роста на 9,8% в 2023 году, роста на 6,7% в 2022 году, роста на 8,6% в 2021 году, снижения на 0,1% в 2020 году.

В 2026 году Минэкономразвития ожидает (согласно прогнозу от мая) снижения инвестиций на 1,5%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных в начале мая, по динамике инвестиций на 2026 год предполагает их снижение на 0,2%.

Росстат Минэкономразвития
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