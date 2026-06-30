ЕС сократит квоту на беспошлинный ввоз стали на 47% до 18,3 млн тонн в год

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз с 1 июля дополнительно ограничит объемы беспошлинного импорта стали, объявила Еврокомиссия.

Новые правила предполагают сокращение этих объемов на 47%, до 18,3 млн тонн в год, и не распространяются на страны Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Импорт 26 категорий стальной продукции сверх квоты будет облагаться пошлиной в 50%.

Половина квоты отведена странам, заключившим с ЕС соглашения о свободной торговле (FTA), другая половина действует для всех торговых партнеров, включая сторон FTA. В рамках первой половины будут действовать индивидуальные страновые квоты для партнеров со средней долей в объемах импорта в 2022-2024 годах не менее 5% - они будут пропорциональны их историческим объемам.

Экспортерам, включая компании из стран ЕЭЗ, будет нужно предоставлять информацию о том, где происходил сталеплавильный и сталелитейный процесс.

ЕС отмечает, что вводит новые меры для защиты европейской стальной отрасли в условиях глобального избытка мощностей и закрытия многими странами своих рынков для импорта, зачастую с помощью пошлин.