Европарламент утвердил законы о тарифных обязательствах ЕС в торговле с США

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Европарламент окончательно одобрил два законопроекта, реализующих тарифные обязательства Евросоюза в соответствии с совместным заявлением ЕС-США от августа 2025 года.

"Несмотря на давление, парламент на протяжении всех этих переговоров стоял на своем. Наша решимость окупилась, обеспечив более прочное соглашение для европейских предприятий и граждан, а также гораздо более надежные механизмы защиты, чем предполагалось изначально", - заявил председатель комитета ЕП по международной торговле и постоянный докладчик по США Бернд Ланге.

Основное предложение по регламенту, принятое 440 голосами "за", 151 - "против" при 50 воздержавшихся, отменяет тарифы на все промышленные товары США и предоставляет преференциальный доступ на рынок для широкого спектра американских морепродуктов и сельскохозяйственной продукции.

Второе предложение по регламенту, одобренное 444 голосами "за", 152 - "против" при 54 воздержавшихся, касается продления беспошлинного импорта омара и теперь включает также переработанного омара.

Оба предложения ранее были согласованы переговорщиками Европарламента и Совета ЕС, которые "внесли ряд элементов, усиливающих первоначальное предложение Еврокомиссии", говорится в коммюнике Европарламента.

Принятое постановление предусматривает оговорку об истечении срока действия. Основное положение об импорте промышленных и сельскохозяйственных товаров утратит силу 31 декабря 2029 года. К 30 июня 2029 года ЕК проведет всестороннюю оценку его влияния на торговлю в ЕС для промышленности, сельского хозяйства и малых и средних предприятий, а также изменений в структуре торговли с третьими странами, и представит законодательное предложение о продлении срока действия положения, если это будет целесообразно.

В августе 2025 года США добавили 407 категорий товаров в список производных изделий из стали и алюминия, подлежащих таможенным пошлинам. Парламент посчитал, что эти новые пошлины повысили уровень нестабильности торговли, и настаивал на включении этого вопроса в основное положение. В результате этого ЕК теперь сможет приостанавливать действие тарифных преференций, если к 31 декабря 2026 года США продолжат применять тарифную ставку выше 15% на производные изделия из стали и алюминия из ЕС. Еврокомиссия представит Европарламенту и Совету ЕС доклад к 1 декабря 2026 года о тарифном режиме для производных стали и алюминия.

Еврокомиссия также сможет приостанавливать действие тарифных преференций, если Соединенные Штаты не решат поднятые ЕС проблемы, касающиеся тарифного режима для экспорта Евросоюза, который до 24 февраля 2026 года пользовался 15-процентным всеобъемлющим тарифным потолком, объясняют в Европарламенте.

Европарламент и Совет ЕС также договорились о создании защитного механизма на случай, "если предоставление США тарифных преференций приведет к увеличению импорта, которое угрожает нанести серьезный ущерб промышленности ЕС, включая сельскохозяйственный сектор".

После одобрения законопроектов Европарламентом Совет ЕС официально утвердит согласованные тексты. Новое законодательство вступит в силу на следующий день после его публикации в "Официальном журнале" ЕС.

В начале мая президент США Дональд Трамп отложил обещанное им повышение пошлин на европейские автомобили до 4 июля. Он написал в соцсети Truth Social, что согласился дать Евросоюзу время "до 250-летия" Соединенных Штатов для принятия предусмотренного заявлением ЕС-США от августа 2025 года законодательства по тарифам, "снизив их до нуля".