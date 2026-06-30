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ЦБ снизил оценку внешнего долга РФ на 1 апреля до $299,1 млрд с $308,8 млрд

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Оценка совокупного внешнего долга РФ по состоянию на 1 апреля 2026 года снижена до $299,1 млрд, предварительно он оценивался в $308,8 млрд. Это следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

Вместе с тем в сторону уменьшения пересмотрена оценка долга на начало 2026 года - до $306,8 млрд с $319,3 млрд.

Согласно обновленной оценке, долг в первом квартале 2026 года уменьшился на $7,7 млрд, или на 2,5%.

Внешняя задолженность прочих секторов экономики РФ уменьшилась за первый квартал на $2,5 млрд, или на 1,4%, до $169,3 млрд (по предыдущей оценке - до $178,0 млрд) со $171,8 млрд.

Задолженность ЦБ РФ и банковского сектора стала меньше на $4,8 млрд, или на 4,3%, и составила на 1 апреля $106,7 млрд (прежде оценивалась в $107,8 млрд).

Задолженность органов госуправления снизилась за это время на $0,4 млрд, или на 1,8%, до $23,0 млрд.

Внешние обязательства РФ в 2025 году увеличились на $16,9 млрд, или на 5,8%, до $306,8 млрд с $289,9 млрд.

ЦБ РФ Банк России
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