ЦБ сообщил, что внешний долг РФ в I кв. снизился на $10,5 млрд, до $308,8 млрд

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Совокупный внешний долг РФ в первом квартале 2026 года снизился на $10,5 млрд, или на 3,3%, до $308,8 млрд, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

Наиболее значительно сократились внешние обязательства прочих секторов и банковской системы.

Внешняя задолженность прочих секторов экономики РФ уменьшилась за первый квартал на $7,0 млрд, или на 3,8%, до $178,0 млрд.

Задолженность ЦБ РФ и банковского сектора стала меньше на $3,0 млрд, или на 2,7%, и составила $107,8 млрд.

Задолженность органов госуправления снизилась на $0,5 млрд, или на 2,0%, до $23,0 млрд.

Внешние обязательства РФ в 2025 году увеличились на $29,6 млрд, или на 10,2%, до $319,4 млрд с $289,7 млрд годом ранее.