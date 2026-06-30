"Мосэнерго" выплатит дивиденды за 2025 год в 0,2717 рубля на акцию

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Мосэнерго" на годовом собрании утвердили выплату дивидендов за 2025 год в размере 0,2717 рубля на акцию, передал корреспондент "Интерфакса" с собрания.

Общая сумма выплат составит 10,8 млрд рублей (101% чистой прибыли по РСБУ за 2025 год).

Базой для выплат станет, в том числе, нераспределенная прибыль прошлых лет.

Дивидендная отсечка ранее была установлена на 14 июля.

Как сообщили на собрании, результаты по вопросу распределения прибыли и выплаты дивидендов - около 25,4 млрд голосов "за", "против" - 10,5 млрд голосов, "воздержались" - около 1,5 млн. В результате решение было принято.

За 2024 год совет директоров "Мосэнерго" дважды рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,226 рубля на акцию, оба раза решение не было принято из-за отсутствия в каждом случае необходимого числа голосов.

ПАО "Мосэнерго" - крупнейшая территориальная генерирующая компания России. Установленная электрическая мощность ее 13 электростанций составляет 12,3 тысячи МВт, тепловая мощность - 43,2 тысячи Гкал.

Основным акционером "Мосэнерго" с долей 53,85% является ООО "Газпром энергохолдинг". Еще 26,45% акций принадлежат департаменту городского имущества Москвы.