"Мосэнерго" хочет обновить почти треть своих мощностей к 2035 году

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Мосэнерго" планирует ежегодно отбираться на Конкурентный отбор проектов модернизации (КОМмод) и модернизировать к 2035 году почти треть своих мощностей - 3,5 ГВт, сообщил на ГОСА компании ее гендиректор Александр Бутко.

"В планах у нас до 2035 года участвовать в конкурсах и получать (в ходе отбора - ИФ) не менее одного энергоблока в год. Такими темпами можем констатировать: к 2035 году станет 3,5 ГВт обновленной мощности - почти треть всей нашей мощности", - сказал он.

По его словам, объем отобранных в модернизацию проектов компании составляет 1,7 ГВт, три из них "Мосэнерго" уже ввела.

Как передал корреспондент "Интерфакса" с мероприятия, в ходе своего выступления Бутко также сообщил, что финансирование капвложений в прошлом году составило 26,4 млрд рублей. Эти средства были направлены на техперевооружение, импортозамещение, обслуживание газовых турбин и на другие цели.

ПАО "Мосэнерго" - крупнейшая территориальная генерирующая компания России. Установленная электрическая мощность ее 13 электростанций составляет 12,3 тысячи МВт, тепловая мощность - 43,2 тысячи Гкал.

Основным акционером "Мосэнерго" с долей 53,85% является ООО "Газпром энергохолдинг". Еще 26,45% акций принадлежат департаменту городского имущества Москвы.